Incidente in tangenziale tra tre auto: coinvolti cinque giovani

Brutto incidente all’alba fra 3 automobili lungo la tangenziale. 5 le persone ferite, tutte di giovane età. Il terribile incidente è avvenuto nella mattina di oggi, mercoledì 20 novembre, sulla strada provinciale 510 tra Pisogne e Pian Camuno, in provincia di Brescia, poco dopo le 6:30.

Incidente in tangenziale tra tre auto

L’incidente si è verificato a poche centinaia di metri dall’uscita di Gratacasolo, provincia di Brescia. L’allarme è stato lanciato in codice rosso, poi ridimensionato in codice giallo. Nello schianto sono stati coinvolti 3 veicoli, con cinque feriti tra cui un ragazzo di 19 anni, una ragazza di 28, due giovani di 30 e 33 anni. Per fortuna, nessuna delle persone coinvolte sarebbe in pericolo di vita

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza prima delle 8 erano ancora in corso: la strada è stata riaperta solo dopo due ore. La centrale operativa ha inviato sul posto l’automedica e due ambulanze della Croce Blu di Lovere e della Sma di Pisogne, oltre a una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Darfo: i rilievi e la gestione della viabilità sono stati affidati alla Polizia Stradale di Iseo e ai Carabinieri. All’opera anche tecnici e operai della Provincia di Brescia.

