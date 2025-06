Incidente in autostrada, l’autista del camion perde il controllo e si scatena l’inferno – Un grave incidente ha bloccato il traffico sull’autostrada A4 in direzione Milano nel tardo pomeriggio di martedì 3 giugno. Il sinistro ha provocato un completo arresto della circolazione, generando il caos tra gli automobilisti intrappolati nel traffico per ore. L’incidente è avvenuto intorno alle 18:15 nel tratto tra Brescia Est e Brescia Centro, uno dei più congestionati della regione, soprattutto nei giorni feriali.

Incidente in autostrada, l’autista del camion perde il controllo e si scatena l’inferno

In base alle prime indagini condotte dalla Polizia Stradale, un camion ha travolto tre furgoni fermi in un’area di cantiere. Sembra che il mezzo pesante, probabilmente a causa di una distrazione o di un guasto tecnico improvviso, non abbia rallentato, finendo per schiantarsi violentemente contro i veicoli parcheggiati. L’impatto è stato così forte da far temere inizialmente un principio d’incendio, ma grazie al pronto intervento dei soccorritori, la situazione è stata contenuta.

Camion si schianta in un cantiere, quattro feriti

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti numerosi mezzi dei Vigili del Fuoco provenienti dai comandi di Brescia e Cremona, che hanno messo in sicurezza l’area e assistito il personale sanitario del 118. Il conducente del camion, gravemente ferito, è stato stabilizzato sul posto prima di essere trasportato in elisoccorso in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia. Le sue condizioni restano critiche ma stabili.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva