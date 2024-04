Home | Dramma in autostrada, un minivan con 8 passeggeri si schianta contro guardrail

Incidente in A13 – Nuovo dramma sulle autostrade italiane. Un minivan con a bordo 8 passeggeri è uscito dalla carreggiata schiantandosi violentemente contro il guardrail. Il bilancio dell’incidente è pesante. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’autista perde il controllo: il minivan si schianta

L’evento è accaduto avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 aprile, poco prima dell’una sull’autostrada A13 che collega Bologna a Padova passando per Ferrara e Rovigo. Un minivan Opel Vivaro viaggiava con otto persone a bordo di ritorno dall’aeroporto di Venezia quando all’improvviso si è scontrato contro il guardrail ribaltandosi. Secondo le prime ricostruzioni il conducente del mezzo, negativo all’alcol test, avrebbe perso il controllo del mezzo che si è capovolto da solo. L’ipotesi, ancora da confermare, potrebbe essere quella di un colpo di sonno avuto dall’autista del mezzo. L’incidente ha purtroppo avuto un esito molto grave per i passeggeri del minivan per i quali sono giunti i soccorsi. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’incidente in A13: ci sono feriti

Il drammatico episodio è avvenuto sulla A13 al km 42 Sud, località Diamantina in provincia di Ferrara. La polizia stradale è accorsa sul posto, poco dopo lo svincolo di Ferrara Sud, per determinare la dinamica dell’incidente e gestire le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del tratto autostradale. Sul luogo sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il 118. I soccorsi sono arrivati muniti di cinque ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso incaricato del trasporto dei feriti più gravi. Purtroppo il bilancio è pesantissimo.

