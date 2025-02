Home | Incendio in un palazzo in Italia, il dramma nella notte: diverse persone in ospedale

Un grosso incendio è scoppiato nella notte di ieri, giovedì 13 febbraio 2025, intorno alle 22:30. In tutto 16 le persone coinvolte, di cui 15 sono state trasferite in ospedale. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area si sono concluse intorno alle 3:30 del mattino. (Continua dopo le foto)

Grosso incendio a Milano in zona Giambellino

Un grosso incendio è divampato, verso le 22:30 di ieri, in un palazzo di cinque piani con 15 appartamenti di via Fatima, in zona Giambellino a Milano. Il rogo è scoppiato in un appartamento al piano rialzato di un condominio. I residenti dell’immobile, 16 persone, erano all’interno degli appartamenti nella serata di ieri e sono stati soccorsi dai vigili del fuoco. (Continua dopo le foto)

I soccorsi

Sul posto sono accorsi i soccorritori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza con sei ambulanze. Oltre al personale sanitario, sono intervenuti 6 mezzi dei vigili del fuoco con 25 pompieri, che hanno domato le fiamme. L’incendio è rimasto circoscritto per il tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale, che stanno indagando sulle cause del rogo. 15 persone sono finite in ospedale.

