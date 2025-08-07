Incendio in galleria, scoppia il panico sull’autostrada in Italia – Incendio in autostrada A1 nella notte ha causato momenti di apprensione tra gli automobilisti, alimentando le preoccupazioni sulla sicurezza stradale nelle principali infrastrutture italiane. L’episodio si è verificato nel tratto toscano, in prossimità di Barberino del Mugello, quando un camion frigorifero si è incendiato all’interno della lunga galleria di base.

Incendio nella galleria dell’A1: paura e evacuazione, nessun ferito

Erano poco dopo le 21 quando il mezzo, fermo in un’area di emergenza tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna, ha iniziato a sprigionare fumo e fiamme. Il rogo ha velocemente coinvolto il veicolo, saturando la galleria di denso fumo e riducendo drasticamente la visibilità. In questa situazione si è verificato un tamponamento tra un’autovettura e un carro attrezzi. Le persone presenti hanno prontamente raggiunto le vie di fuga o si sono rifugiate nelle camere di sicurezza, strutture progettate per offrire protezione in emergenze simili. Non si registrano feriti, ma la situazione ha generato forti momenti di tensione.

Incidente in autostrada A1: intervento dei Vigili del Fuoco e gestione dell’emergenza

L’incendio si è sviluppato a circa quattro chilometri dall’ingresso della galleria, lunga complessivamente otto chilometri. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Firenze, supportate dai distaccamenti di Barberino del Mugello e Firenze Ovest, sono intervenute tempestivamente insieme a personale del comando di Bologna. La Polizia Stradale ha provveduto alla chiusura della galleria per tutti i veicoli in ingresso, garantendo l’isolamento del tratto interessato e facilitando le operazioni di soccorso.

