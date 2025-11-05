Home | Incendio catastrofico in un edificio: molti morti e feriti, è strage

Incendio catastrofico in un edificio: molti morti e feriti, è strage – Una tragedia ha colpito nella notte la città di Tuzla, nel nord-est della Bosnia, dove un incendio si è sviluppato all’interno di una casa di riposo per anziani. Le fiamme sono divampate intorno alle 21:00, sorprendendo gli ospiti della struttura mentre si trovavano nelle loro stanze. Secondo quanto riferito dalle autorità bosniache, il rogo ha causato almeno dieci decessi e circa venti persone ferite, molte delle quali in condizioni gravi. Tutti i deceduti sono anziani residenti nella struttura, rimasti intrappolati dalle fiamme e dal fumo.

Modalità di propagazione e difficoltà nei soccorsi

Le prime indagini indicano che l’incendio si è diffuso rapidamente a causa della presenza di materiali infiammabili e delle difficoltà di evacuazione degli ospiti. Diversi anziani non sono riusciti a lasciare le camere in tempo, venendo sopraffatti dal fumo denso e dal calore intenso.

Intervento dei soccorsi e condizioni degli ospiti

Numerosi residenti dei quartieri limitrofi hanno tentato di prestare aiuto prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. Le immagini diffuse mostrano l’edificio quasi completamente distrutto, con tetto crollato e finestre annerite. I servizi di emergenza hanno lavorato per tutta la notte, trasportando i feriti negli ospedali di Tuzla e delle città vicine. La maggior parte dei pazienti presenta intossicazioni da monossido di carbonio e ustioni di varia gravità.

