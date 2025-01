Nuovo incendio a Los Angeles, evacuate oltre 31mila persone: è allerta

Un nuovo incendio e scoppiato a nord di Los Angeles e si sta diffondendo a grande velocità, provocando numerosi disordini in una regione già scossa da roghi devastanti. In poche ore le fiamme hanno devastato più di 3.800 ettari e sono stati emessi ordini di evacuazione per più di 31.000 persone che vivono nelle aree dove è divampato l’incendio. (Continua…)

Incendio Los Angeles: evacuate oltre 31mila persone

Los Angeles ancora martoriata dagli incendi. In poche ore le fiamme hanno distrutto quasi 4mila ettari intorno al lago Castaic, situato a circa cinquanta chilometri a nord di Los Angeles e vicino alla citta di Santa Clarita. Sul luogo sono stati impiegati oltre 4.600 vigili del fuoco, coadiuvati da aerei ed elicotteri che hanno costantemente distribuito acqua e ritardante di fiamma nell’area. Il fuoco, però, è alimentato dalle raffiche di vento che in questi giorni soffiano sulla regione. Sono stati emessi ordini di evacuazione per oltre 31mila persone. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)