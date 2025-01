Los Angeles continua a bruciare senza sosta. Gli incendi che divampano da martedì 7 Gennaio 2025 sostenuti dal vento fortissimo hanno provocato per ora moltissimi morti e 150 miliardi di danni, ma il bilancio sembra destinato a peggiorare. In queste ore sarebbe stata svelata anche la causa dei roghi. (Continua a leggere dopo le foto)

Incendi a Los Angeles, svelata la causa dei roghi: sale il numero di morti

Il bilancio delle vittime degli incendi di Los Angeles, che per ora risulta essere il più devastante e il più costoso nella storia della California, è salito ad almeno undici morti. Purtroppo il numero è parziale e destinato a salire. Lo sceriffo della contea di Los Angeles, Robert Luna, come riportato da Il Corriere della Sera, ha dichiarato: “Non abbiamo ancora dati certi”. Poi ha reso nota l’imposizione del coprifuoco notturno anti saccheggio: “Non vogliamo che la gente approfitti dei nostri cittadini che sono già vittime, nessuno deve giocare con questa situazione”. Sono già andati in fumo circa 117 chilometri quadrati, la dimensione della città di San Francisco, mentre le persone sfollate sono oltre 153mila e altre 166 mila sono state avvertite di tenersi pronte a lasciare le proprie abitazioni.

