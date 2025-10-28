Impatto devastante contro il casello e Lavinia non ce la fa: “Anche il marito…” – Un gravissimo incidente stradale ha scosso profondamente il Nordest nelle prime ore di oggi. Una donna di 41 anni ha perso la vita in seguito a un violento impatto avvenuto su un tratto molto trafficato dell’autostrada. Le autorità sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire ogni dettaglio, mentre le prime testimonianze e i dati tecnici raccolti sul posto restano al vaglio degli investigatori.

La vittima è Lavinia Capobianco, residente a Udine e originaria di Motta di Livenza (provincia di Treviso). L’incidente mortale è avvenuto alle prime luci di lunedì 27 ottobre presso il casello autostradale dell’A57, nei pressi di Mestre. L’auto condotta da Lavinia Capobianco ha impattato con estrema violenza contro la barriera d’ingresso dell’autostrada, causando danni devastanti al veicolo e rendendo difficili le successive operazioni di soccorso.

Indagini in corso sulle cause dell’incidente

Le cause dell’incidente sono attualmente oggetto di indagine. Secondo i primi accertamenti, non vengono escluse ipotesi come un malore improvviso o un possibile colpo di sonno. Gli inquirenti stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza e i rilievi effettuati dai tecnici dell’ente autostradale per comprendere con precisione la dinamica dell’impatto.

