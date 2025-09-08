Il TG di Sport.it dell’8 settembre 2025

Calcio, tennis, basket, Formula 1 e pallavolo. Ecco le più importanti notizie sportive di oggi:
In casa Inter, Akanji viene definito un colpo da scudetto, mentre si rinnova la fiducia in Calhanoglu dopo la telenovela dell’estate appena passata.
La Nazionale di Gattuso, intanto, si prepara a sfidare Israele questa sera.
Nel mondo del tennis, Sinner riflette dopo la sconfitta in finale degli US Open contro Alcaraz.
Nel basket, Pozzecco lascia la panchina della Nazionale dopo l’uscita di scena dagli Europei.
Passiamo alla Formula 1 e al GP di Monza, con le Ferrari che finiscono al quarto e sesto posto, deludendo ancora una volta.
Chiudiamo con la pallavolo e con l’impresa storica della Nazionale Femminile di Velasco che conquista il Mondiale dopo 23 anni.