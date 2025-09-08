Eurobasket, Azzurri fuori agli ottavi con la Slovenia. Pozzecco: “E’ stata la mia ultima partita”

“È stata la mia ultima partita, la decisione è mia”. Con queste parole, tra le lacrime, Gianmarco Pozzecco ha annunciato l’addio alla panchina della Nazionale italiana di pallacanestro dopo la sconfitta contro la Slovenia negli ottavi di finale di Eurobasket.

Nessuna polemica, soltanto gratitudine: “Ringrazio il presidente Petrucci che mi ha dato l’onore di allenare la Nazionale, è stato il più grande onore della mia vita. Ringrazio il general manager Salvatore Trainotti per aver creduto sempre in me e il mio staff, che considero fratelli. Amo tutti i miei giocatori”.

An incredible, emotional & very candid farewell by Italy coach Gianmarco Pozzecco to NT.



"I can be the worst coach in the world, I don't give a fuck. But as I told my players in locker room, nobody has the respect I have for Italian players.



Nobody will love them more than me." pic.twitter.com/ET3BspzrvT — Antonis Stroggylakis (@AStroggylakis) September 7, 2025

Le parole d’addio

Visibilmente emozionato, il ct ha spiegato cosa lo ha colpito di più:

“Oggi sono molto triste perché vedo i ragazzi soffrire, non perché ho perso. Non mi interessa della mia carriera o di quello che pensate di me. Io mi concentro solo sui miei giocatori. Nessuno ha il rispetto che ho io per i giocatori italiani, nessuno li ama più di me. Forse troveranno un altro allenatore che li amerà come me, ma non di più”.

Italia eliminata dalla Slovenia

Sul campo, l’Italia ha ceduto alla Slovenia di Luka Doncic, autentico trascinatore con 30 punti nel solo primo tempo. Gli azzurri hanno concesso troppo nella prima parte di gara, riuscendo a reagire soltanto nella seconda metà con un grande recupero che li ha riportati fino al -1 nell’ultimo quarto.

Alla fine, però, non è bastato: la Slovenia si è imposta 84-77, conquistando il passaggio ai quarti di finale.

I protagonisti azzurri

Il miglior realizzatore per l’Italia è stato Simone Fontecchio con 22 punti, seguito da Saliou Niang con 12. Una prestazione generosa, che però non ha evitato l’eliminazione e l’addio di Pozzecco, destinato a restare come uno dei ct più amati della recente storia azzurra.