Il TG di Sport.it dell’11 settembre 2025

Dal calcio alla pallavolo, passando per tennis e MotoGP. Ecco le notizie sportive di oggi:
In casa Fiorentina arriva finalmente il rinnovo di Moise Kean, dopo le tante sirene di mercato dell’estate appena passata.
Nel mondo del tennis, Berrettini si appresta a tornare in campo dopo essere stato fermo per diverso tempo.
Intanto continua la rivalità tra Alcaraz e Sinner, con lo spagnolo che guida 10-5 negli scontri diretti.
Passiamo alla MotoGP, con Pecco Bagnaia che vive un’annata complicata e Marc Marquez che domina.
Chiudiamo con la pallavolo e con le parole di Velasco dopo la conquista dell’oro mondiale della Nazionale femminile.