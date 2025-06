Il TG di Sport.it dell’11 giugno 2025

Il calciomercato entra nel vivo, mentre Sinner compie un anno da numero 1 mondiale. Ecco le notizie sportive di oggi:

L’Inter accelera per Bonny del Parma. I nerazzurri puntano su giovani di talento e prospettiva.

In casa Milan, invece, saltata la trattativa con il Chelsea, adesso Maignan resterà la prossima stagione.

In Nazionale è corsa per la panchina tra Gattuso, Cannavaro e De Rossi dopo il no di Ranieri.

Il Brasile di Ancelotti si qualifica ufficialmente ai Mondiali dopo la vittoria con il Paraguay.

Nel Tennis, infine, Sinner festeggia un anno da numero 1 della classifica ATP. Nessun italiano come lui.