Il TG di Sport.it dell’11 aprile 2025

Dalla cronaca giudiziaria ai retroscena di mercato, ecco le notizie che stanno facendo parlare il mondo dello sport, solo sul TG di Sport.it.

Apriamo con una vicenda che torna prepotentemente alla ribalta: la morte di Diego Armando Maradona. Quattro medici hanno sollevato dubbi sull’intervento chirurgico subito dal Pibe de Oro nel novembre 2020, sostenendo che possa aver avuto un ruolo determinante nel peggioramento delle sue condizioni. Riflettori puntati sul neurochirurgo Leopoldo Luque, uno dei sette imputati nel processo in corso. La gestione medica dell’ex fuoriclasse argentino è ora oggetto di nuove indagini.

Passiamo al calciomercato dirigenziale: al Milan si stringono i tempi per la nomina del nuovo direttore sportivo. Giovanni Sartori, attualmente al Bologna, sembra essere il nome in pole position. Restano in corsa anche Igli Tare, ex Lazio, e Giovanni Manna, attualmente al Napoli. La decisione definitiva dovrebbe arrivare subito dopo Pasqua.

Nel frattempo, un nuovo scandalo scommesse scuote la Serie A. Dodici giocatori, tra cui spiccano nomi noti come Di Maria, McKennie, Perin, Paredes, Bellanova e Zaniolo, sono indagati per aver scommesso su piattaforme illegali. L’indagine ha già portato al sequestro di 1,5 milioni di euro e a cinque richieste di arresti domiciliari. Anche se al momento non risultano puntate direttamente sul calcio, il danno d’immagine per il campionato italiano è pesante.

Chiudiamo con la Formula 1. In vista del Gran Premio del Bahrain, la Ferrari introduce un nuovo fondo per la SF-25. Obiettivo: risolvere i persistenti problemi di bilanciamento e rilanciare le ambizioni di podio della scuderia di Maranello.