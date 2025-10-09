Il TG di Sport.it del 9 ottobre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 9 ottobre 2025, nel TG di Sport.it. Iniziamo dal calcio internazionale e dall’intervento di Ceferin sull’ipotesi di Superchampions; poi torniamo sulla serie A, raccontando di come lo scudetto negli ultimi venti anni sia praticamente sempre andato alla squadra con la difesa più solida. Parliamo poi della Juventus e del rinnovo del contratto della stella Yildiz che ancora non arriva. Chiudiamo ancora con il calcio e con l’Inter, dove stupisce ancora Henrikh Mkhitaryan.