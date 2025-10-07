Il TG di Sport.it del 7 ottobre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 7 ottobre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo dalla nazionale italiana di calcio con la conferenza stampa del Ct Gattuso; restiamo poi nel calcio, con la sfida tra Milan e Como che si giocherà in Australia, e con l’equilibrio di questo inizio di campionato. Quindi il tennis, con nuove notizie riguardo al ritiro di Jannik Sinner a Shanghai. Chiudiamo infine con la MotoGP e le condizioni di Marc Marquez dopo l’incidente in Indonesia.