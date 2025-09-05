x

x

Vai al contenuto

Il TG di Sport.it del 5 settembre 2025

Dal calcio alla Formula 1, passando per tennis e basket. Ecco le notizie sportive di oggi:

In casa Inter, Chivu è chiamato a rilanciare una squadra delusa dalle ultime partite.

Questa sera intanto esordisce la Nazionale di Gattuso. Non si può sbagliare: servono 6 punti contro Estonia e Israele.

Nel mondo del tennis continua a far discutere la rivalità tra Sinner e Alcaraz, destinata a dominare i ranking ATP per il prossimo decennio. La loro rivalità è addirittura diventata oggetto di studio nelle principali università americane.

Passiamo al basket, con l’Italia che si prepara a sfidare la Slovenia di Doncic agli ottavi dell’Europeo.

Chiudiamo con la Formula 1 e con Charles Leclerc mantiene viva la speranza della Ferrari in vista del gran premio di Monza.

Argomenti

Ultime Notizie

Scommesse

CONTENUTO SPONSORIZZATO