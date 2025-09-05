Il TG di Sport.it del 5 settembre 2025

Dal calcio alla Formula 1, passando per tennis e basket. Ecco le notizie sportive di oggi:
In casa Inter, Chivu è chiamato a rilanciare una squadra delusa dalle ultime partite.
Questa sera intanto esordisce la Nazionale di Gattuso. Non si può sbagliare: servono 6 punti contro Estonia e Israele.
Nel mondo del tennis continua a far discutere la rivalità tra Sinner e Alcaraz, destinata a dominare i ranking ATP per il prossimo decennio. La loro rivalità è addirittura diventata oggetto di studio nelle principali università americane.
Passiamo al basket, con l’Italia che si prepara a sfidare la Slovenia di Doncic agli ottavi dell’Europeo.
Chiudiamo con la Formula 1 e con Charles Leclerc mantiene viva la speranza della Ferrari in vista del gran premio di Monza.