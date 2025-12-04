Le principali notizie sportive di oggi, 4 dicembre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo dalla Nazionale e dalla Fgci che ha ufficializzato la scelta della sede dove si giocherà la semifinale del playoff per le qualificazioni al Mondiale 2026. Poi restiamo nel calcio per parlare di “leggende”, con la storia di Stefano Tacconi dopo l’ictus. Torniamo quindi al calcio giocato con Antonio Conte che analizza la sofferta qualificazione del Napoli ai quarti di finale di Coppa Italia e con la Juventus e l’infortunio di Vlahovic, che si è operato oggi. Quindi di nuovo la Coppa Italia, con la travolgente vittoria dell’Inter sul Venezia. Infine il lutto per la pallacanestro italiana, che piange la scomparsa di un’autentica stella: Liliana Mabel Bocchi.
Il TG di Sport.it del 4 dicembre 2025
Rocco Placanica 4 Dicembre 2025