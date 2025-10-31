Il TG di Sport.it del 31 ottobre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 31 ottobre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo dalla serie A e della Fiorentina che è precipitata in un tunnel di risultati negativi e la Juventus, che con l’arrivo in panchina di Luciano Spalletti apre l’ennesima nuova fase di queste ultime tormentate stagioni. Poi parliamo di Genoa, dove il clima si fa sempre più teso: arriva un nuovo DS e la permanenza di Vieira è appesa ad un filo. Chiudiamo ancora con il calcio e con la Juventus: per Vlahovic, con Spalletti in panchina, potrebbe arrivare la svolta tanto attesa.