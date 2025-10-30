Il TG di Sport.it del 30 ottobre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 30 ottobre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo dalla serie A e dal caos arbitri, con gli errori ripetuti che continuano a tenere banco. Passiamo poi alla Juventus, con l’inizio ufficiale dell’era Spalletti. Quindi l’Inter, che reagisce dopo le polemiche arbitrali di Napoli e la prestazione eccellente contro la Fiorentina. Poi il tennis, con Jannik Sinner che sta firmando un 2025 da record e il Masters 1000 di Parigi-Bercy, con la sfida tutta italiana vinta da Sonego contro Musetti.