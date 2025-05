Il TG di Sport.it del 30 maggio 2025

Continua il calciomercato in Serie A con le big che cercano il proprio allenatore per la prossima stagione, mentre in Formula 1 ci si prepara al Gran Premio di Barcellona. Ecco le notizie sportive di oggi:

In casa Milan, Allegri torna sulla panchina e punta su Leao, mentre altri nomi sono in bilico, tra cui Theo Hernandez e Reijnders, in partenza direzione Manchester.

A Napoli, invece, De Laurentis convince Conte a restare con un mercato faraonico. Già chiuso De Bruyne e Jonathan David in arrivo.

Per la Roma, ieri c’é stato un incontro con Gasperini. Accordo quasi trovato ma non ancora raggiunto, mentre la Juventus prova a inserirsi.

In Formula 1, infine, la Ferrari arriva a Barcellona, sperando che le nuove specifiche sulle ali anteriori possano ridurre il divario con la Mclaren e gli altri team di vertice.