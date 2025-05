Il TG di Sport.it del 29 maggio 2025

Comincia un’estate senza precedenti con tutte le panchine di Serie A in discussione, mentre la stagione NBA sta per volgere al termine:

In Serie A, panchine in fermento in vista della prossima stagione. Ci aspetta un’estate infuocata.

In casa Inter, cresce la tensione in vista della finale di Champions League e fa discutere la scelta di giocare con la terza maglia.

Rimanendo a Milano, ma sponda Milan, sta per essere annunciato il primo colpo dell’era Tagle. Arriva Allegri in panchina che segna l’inizio di un nuovo ciclo.

In casa Juventus, un’indiscrezione clamorosa scuote l’ambiente. Inzaghi parrebbe essere in pole se Conte decidesse di rimanere al Napoli.

A Napoli, infatti, Conte e De Laurentis sono di nuovo in trattativa per la permanenza del tecnico.

Nel mondo del Basket, infine, si parla di NBA. Oklahoma City Thunder raggiunge la finale dopo 13 anni e si candida come favorita per il titolo NBA.