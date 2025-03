Il TG di Sport.it del 27 marzo 2025

Benvenuti al nostro consueto appuntamento sportivo con il TG di Sport.it. Queste le principali notizie della giornata:

In casa Inter, Benjamin Pavard è ormai diventato un vero e proprio punto fermo della difesa nerazzurra, consolidando un ottimo rapporto con il tecnico Simone Inzaghi. Grande attesa ora per il francese, che si prepara insieme ai compagni ad affrontare il Bayern Monaco, sua ex squadra, in una sfida particolarmente significativa per lui.

A Torino, la Juventus ha ufficialmente scelto Igor Tudor per guidare la squadra fino alla conclusione del mondiale per club. Durante la presentazione del nuovo allenatore, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha colto l’occasione per chiarire le motivazioni dietro l’esonero di Thiago Motta, riservando tuttavia parole di grande stima e ringraziamento per il lavoro svolto dal tecnico italo-brasiliano.

Passiamo al Tennis, dove proseguono le delusioni per Alexander Zverev, sconfitto sorprendentemente a Miami dal giovane francese Arthur Fils. Questa ennesima battuta d’arresto permette a Jannik Sinner di consolidare ulteriormente la sua leadership mondiale, che potrebbe mantenere stabilmente fino a maggio, agevolato anche dalle recenti prestazioni altalenanti di Carlos Alcaraz.

In Formula 1, invece, un’importante novità nel team Red Bull: Yuki Tsunoda è stato scelto come nuovo compagno di squadra di Max Verstappen a partire già dalla prossima gara. Il pilota giapponese sostituirà così Lawson, dando vita a una nuova coppia che la scuderia austriaca spera possa riaprire il titolo costruttori.