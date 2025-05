Il TG di Sport.it del 26 maggio 2025

Si conclude il campionato di Serie A, ma né il calcio né gli altri sport si fermano! Ecco le notizie sportive di giornata:

A Napoli, mentre si festeggia la conquista del quarto scudetto, si prospetta l’arrivo di De Bruyne tra le fila dei partenopei con Allegri in panchina.

In casa Juventus, invece, è in arrivo l’ennesima rivoluzione, con Igor che si sente tradito e Antonio Conte in pole per sostituirlo.

A Milano, sponda Inter, ci si prepara per la Finale di Champions, ma intanto la permanenza di Inzaghi, che ha un’offerta dall’Arabia, è messa in dubbio, con Fabregas tra i candidati per sostituirlo.

Nel Tennis, Jasmine Paolini supera il primo ostacolo a Parigi dopo il trionfo a Roma.

Infine, in Formula 1, Charles Leclerc si consola con il secondo posto a Monaco. Lando Norris conquista la sua seconda vittoria stagionale.