Il TG di Sport.it del 24 maggio 2025

Le principali notizie sportive di oggi nel TG di Sport.it. Iniziamo come inevitabile dal Napoli e dal secondo scudetto in tre anni per gli Azzurri, con Conte che ha espresso tutta la sua emozione per questo traguardo: ma resterà al Napoli? L’Inter riconosce il successo meritato del Napoli, mentre il Milan è sotto i riflettori, con i suoi big bramati dalle big europee. Infine Leclerc che chiude davanti a tutti con la sua Ferrari nelle prove libere del GP di Monaco.