Come sarà il nuovo Napoli, i colpi di mercato dei neo Campioni d’Italia

Il futuro del Napoli si gioca su due binari. Da una parte c’è l’ipotesi di un Conte-bis, con la conferma dell’allenatore che ha riportato entusiasmo e una nuova mentalità. Dall’altra, la possibilità di dover ripartire da zero, con un nuovo tecnico e una ricostruzione che, pur mantenendo lo stesso budget da 150-180 milioni, seguirà altre logiche. In entrambi i casi, l’obiettivo è chiaro: rinforzare la rosa con almeno sei-otto innesti di livello.

MANCHESTER, ENGLAND – MAY 20: Kevin De Bruyne of Manchester City in action during the Premier League match between Manchester City FC and AFC Bournemouth at Etihad Stadium on May 20, 2025 in Manchester, England. (Photo by Molly Darlington/Copa/Getty Images)

Sogno De Bruyne e esterni di qualità

Il reparto offensivo sarà il primo a essere rinforzato, soprattutto dopo l’addio di Khvicha Kvaratskhelia al PSG. Il sogno si chiama Kevin De Bruyne, 33 anni, in uscita dal Manchester City. La trattativa è in corso: il belga gradisce Napoli, ma occorre trovare l’accordo sull’ingaggio.

Altri nomi caldi per le fasce:

Edon Zhegrova (Lille, 20 milioni, contratto fino al 2026)

(Lille, 20 milioni, contratto fino al 2026) Igor Paixao (Feyenoord, valutazione 25 milioni)

(Feyenoord, valutazione 25 milioni) Riccardo Orsolini (Bologna, valutato 40 milioni)

Jonathan David è l’obiettivo per l’attacco

Al centro dell’attacco, l’obiettivo numero uno è Jonathan David, 25 anni, in scadenza con il Lille. Considerato un potenziale colpo da top club, sarebbe il nuovo leader del reparto offensivo. In alternativa, per il ruolo di vice, piace molto Ange-Yoan Bonny (Parma), 21 anni, valutato 20 milioni. L’eventuale partenza di Giovanni Simeone, desideroso di trovare più spazio, rende necessaria un’operazione in entrata.

LILLE – Jonathan David of Lille OSC during the French Ligue 1 match between Lille OSC and Olympique Lyonnais at Pierre-Mauroy Stadium on May 4, 2025 in Lille, France. ANP | Hollandse Hoogte | Gerrit van Keulen (Photo by ANP via Getty Images)

A centrocampo: addio Anguissa, avanti Sudakov

Con Zambo Anguissa diretto probabilmente verso l’Arabia Saudita, il Napoli punta forte su:

Heorhij Sudakov (Shakhtar Donetsk, 22 anni), valutato circa 40 milioni

(Shakhtar Donetsk, 22 anni), valutato circa 40 milioni Lorenzo Pellegrini (Roma), già trattato a gennaio, valutato 15 milioni

(Roma), già trattato a gennaio, valutato 15 milioni Davide Frattesi (Inter), protagonista in Champions, valutato 40 milioni

(Inter), protagonista in Champions, valutato 40 milioni Lewis Ferguson (Bologna), stesso valore, ma caratteristiche più difensive

Difesa giovane e ambiziosa: occhi su Comuzzo

Il principale obiettivo in difesa è Pietro Comuzzo (Fiorentina, 20 anni), valutato 35 milioni e seguito anche da club di Premier League. In alternativa, piacciono:

Oumar Solet (Udinese, 25 milioni)

(Udinese, 25 milioni) Federico Gatti (Juventus, 26 milioni)

(Juventus, 26 milioni) Miguel Gutierrez (Girona, 30 milioni)

È già stato acquistato Luca Marianucci dall’Empoli per 9 milioni. In porta si lavora al rinnovo con Alex Meret. In caso di mancato accordo, il club cercherà un nuovo numero uno.

Il mercato parte da una certezza: il budget

Con o senza Antonio Conte, il Napoli ha messo sul piatto un investimento importante, tra i 150 e i 180 milioni. Il piano cambia a seconda del tecnico, ma la volontà della società è chiara: ricostruire una squadra competitiva su tutti i fronti, partendo da profili già pronti e di esperienza internazionale.

