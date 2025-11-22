Le principali notizie sportive di oggi, 22 novembre 2025,m nel TG di Sport.it. Apriamo con il calcio e con il derby di Milano: Chivu e Allegri si sfideranno con due moduli speculari. Poi la Nazionale con le parole del capo delegazione Buffon che invita tutti a sostenerla. Po il tennis, con l’Italia che con un grande Cobolli si regala una nuova finale di Coppa Davis. Poi la Formula 1, con una sessione di qualifiche difficile per la Ferrari a Las Vegas. Infine il ciclismo con Tadej Pogacar, campione del mondo in carica, che promette per il 2026 di conquistare gli ultimi due trofei che mancano ancora nel suo palmares.
Il TG di Sport.it del 22 novembre 2025
Rocco Placanica 22 Novembre 2025