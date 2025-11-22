Formula 1, Norris non si ferma più e domina le qualifiche: Ferrari allo sprofondo

Formula 1, Lando Norris mette la firma sulla pole di Las Vegas e conferma il suo momento dominante in una qualifica condizionata dalla pioggia e da una pista sempre insidiosa. Alle sue spalle scatterà Max Verstappen, distante oltre tre decimi, mentre Carlos Sainz chiude terzo dopo una prova solida in condizioni estremamente difficili. Quarto George Russell, davanti a Oscar Piastri, staccato di oltre un secondo dal compagno di squadra.

Mi capita a volte di imbattermi in opinioni che tendono a screditare il valore di un pilota di Formula 1. Del valore aggiunto che può garantire ad una squadra, della capacità di saper fare la differenza. Quanti piloti al mondo sarebbero in grado di fare questo? pic.twitter.com/fkChWbVGw0 — Roberto Chinchero (@RobChinchero) October 27, 2025

Giornata brillante anche per Liam Lawson, sesto, con Fernando Alonso settimo e Isack Hadjar ottavo. Solo nono Charles Leclerc, in ritardo di quasi due secondi, mentre Pierre Gasly completa la top ten. Le Ferrari, ancora una volta, vanno allo sprofondo. (continua dopo la foto)

Per le Rosse è stata una serata complicatissima: Leclerc non è mai riuscito a trovare ritmo e Hamilton, eliminato in Q1, domani partirà addirittura ultimo. Male anche Kimi Antonelli, fuori al primo turno e solo diciassettesimo. Attimi di apprensione in casa Mercedes per la questione delle schede di set-up non presentate, ma l’investigazione non ha portato a provvedimenti.

Nel Q1 la pioggia cadeva forte e ha costretto i piloti a scelte complicate tra intermedie e full wet. La mescola da bagnato estremo si è dimostrata la più efficace, con diversi cambi gomme nelle prime fasi. Verstappen e Leclerc hanno vissuto momenti difficili, restando a lungo senza un tempo valido.

A un minuto dal termine Albon ha toccato le barriere, riuscendo però a rientrare ai box. È stato proprio lui il primo degli esclusi, seguito da Antonelli, Bortoleto e Tsunoda. Ultimo Hamilton, peggior risultato della sua carriera in assenza di incidenti o penalità, mai in grado di trovare aderenza. (continua dopo la foto)

Nel Q2 la pioggia ha smesso di cadere e la pista ha iniziato ad asciugarsi, pur restando insidiosa. Tutti sono rimasti su gomme da bagnato estremo, tranne Stroll, che ha tentato l’intermedia senza successo. Hulkenberg è stato eliminato all’ultimo secondo da Gasly, mentre Stroll ha chiuso dodicesimo, seguito da Ocon, Bearman e Colapinto.

Una qualifica intensa, segnata da condizioni in costante evoluzione, che consegna una griglia di partenza piena di insidie e una Ferrari che ormai non riesce più a salvare nemmeno la dignità.

Leggi anche: