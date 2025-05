Il TG di Sport.it del 22 maggio 2025

Gli animi si accendono, i motori si scaldano, l’attesa sale: ecco tutto quello che devi sapere oggi sui tuoi sport preferiti:

In casa Inter, ci si prepara alla finale di Champions League. Simone Inzaghi sogna di schierare la formazione titolare in quella che potrebbe rivelarsi una delle pagine più felici della storia dei nerazzurri.

A Napoli, invece, sale l’attesa per la sfida contro il Cagliari che potrebbe valere il quarto scudetto ai partenopei. Conte intanto per rimanere chiede almeno 8 innesti dal mercato per poter avere una rosa competitiva, ma i dubbi sul futuro del tecnico restano.

Continuiamo con le ultime sulla Serie A; non si placano le polemiche attorno agli arbitri italiani. Una lettera aperta del direttore di gara Domenico Rocca accusa tutto il sistema dell’AIA di poca trasparenza e disparità di comportamento.

In Formula 1 ci si prepara al gran premio di Montecarlo. Attenzione alla regola della doppia sosta obbligatoria, che potrebbe risultare in cambi di strategia e colpi di scena.

Chiudiamo con la MotoGP, che vede dopo 22 vittorie consecutive fermarsi la striscia della Ducati, ma il morale resta alto per la scuderia italiana.