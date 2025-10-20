Il TG di Sport.it del 20 ottobre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 20 ottobre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo dalla serie A e dal Milan che torna solitario in vetta, con Leao decisivo; poi parliamo del Napoli, con i nuovi acquisti che faticano e la difesa che non ha trovato il suo leader. Continuiamo a parlare della Serie A, con il campionato criticato per i pochi gol e il gioco tutt’altro che spettacolare offerto da molte partite. Chiudiamo con la Formula 1 e Verstappen che con la vittoria a Austin si rilancia nella corsa al mondiale.