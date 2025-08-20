Le principali notizie sportive di oggi, 20 agosto 2025, nel TG di Sport.it. Apriamo con il calciomercato con Milan e Napoli che duellano per Hojlund poi la Juventus che accelera per completare la rosa. Passiamo poi all’Inter dove il mercato è ancora bloccato: i nerazzurri cercano almeno due rinforzi. Concludiamo con l’Atalanta che accoglie il suo nuovo bomber, Krstovic e con il tennis, con l’allarme sul calendario di Ivan Ljubicic e la tenuta al “superlavoro” dei tennisti top.
Il TG di Sport.it del 20 agosto 2025
Rocco Placanica 20 Agosto 2025