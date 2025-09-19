Il TG di Sport.it del 19 settembre 2025

Dal calcio all’atletica, passando per il tennis. Ecco le notizie sportive di oggi:
In casa Milan, dopo una partenza in salita, ha ritrovato fiducia e ora cerca conferme in trasferta contro l’Udinese.
Rimaniamo a Milano, ma sponda Inter. La squadra di Chivu punta a trovare la svolta e rilanciarsi.
In Champions League, il Napoli perde 2-0 contro il Manchester City; determinante l’espulsione di Di Lorenzo dopo 20 minuti.
Passiamo al tennis, con Jannik Sinner che si trova al centro di uno scandalo di spionaggio internazionale; il governo cinese avrebbe tentato di sottrarre dati cerebrali del campione.
Chiudiamo con l’atletica. A Tokyo Mattia Furlani diventa campione del mondo di salto in lungo, coronandosi come simbolo dell’atletica italiana.