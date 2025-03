Il TG di Sport.it del 19 marzo 2025

Scopri le notizie sportive di oggi nel nostro TG:

Lato Nazionale, la quale si sta preparando alla doppia sfida di Nations League contro la Germania, il commissario tecnico Luciano Spalletti ha convocato Raoul Bellanova dell’Atalanta, decisione presa a causa delle condizioni fisiche non ottimali di Mattia Zaccagni e Andrea Cambiaso. Bellanova, con 4 presenze in nazionale, si aggregherà al gruppo per garantire copertura sulle fasce. ​

In casa Juventus, dopo le recenti prestazioni deludenti, la dirigenza bianconera ha espresso insoddisfazione verso l’allenatore Thiago Motta. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha chiesto al tecnico di reintegrare al centro del progetto Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz, entrambi esclusi nell’ultima partita. La posizione di Motta sembra ora in bilico, con il suo futuro legato ai prossimi risultati. ​

Novità anche in casa Milan, con l’intensificarsi delle voci su un possibile ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera. Parallelamente, cresce l’ipotesi dell’arrivo di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo a partire dalla stagione 2025/2026.

Passando al tennis, la Professional Tennis Players Association (PTPA), fondata da Novak Djokovic, ha avviato un’azione legale contro i principali organi mondiali del tennis, tra cui ATP, WTA e ITF. L’accusa riguarda presunti abusi di potere e pratiche che danneggerebbero i giocatori. Questa mossa potrebbe portare a significativi cambiamenti nella governance del tennis professionistico.​

Infine, passiamo agli ultimi aggiornamenti sulla Eurolega di basket, con l’Olimpia Milano che vede complicarsi il cammino verso i playoff dopo una sconfitta cruciale contro Parigi. Questo risultato mette in discussione la partecipazione della squadra milanese alla fase finale del torneo, rendendo indispensabile una reazione immediata nelle prossime partite.​