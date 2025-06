Il TG di Sport.it del 19 giugno 2025

Dal calcio al basket, ecco le notizie sportive più importanti di oggi:

In casa Milan continua il calciomercato, con Destiny Udogie in cima alla lista dei desideri e con Theo Hernandez in uscita.

In Nazionale, Gattuso ha tenuto la sua prima conferenza stampa come allenatore dell’Italia affiancato da Gigi Buffon e dal presidente federale Gravina.

In casa Inter, Chivu affronta un Mondiale per Club in salita, tra infortuni ed emergenze. Si pensa a Bonny del Parma per rinforzare la rosa durante il torneo.

La Juventus intanto vive il rebus Vlahovic. Il suo stipendio e la mancanza di offerte per il serbo bloccano il mercato in entrata dei bianconeri.

Chiudiamo con l’NBA e con i Lakers che vengono venduti dopo 46 anni per 10 miliardi di dollari a Mark Walter.