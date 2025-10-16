Il TG di Sport.it del 16 ottobre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 16 ottobre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo dal calcio e da Romelu Lukaku che spinge per recuperare al più presto e tornare in campo con il Napoli; quindi la Nazionale con le parole di Gianluigi Donnarumma sulle possibilità di qualificazione degli azzurri ai mondiali. Parliamo poi del ritorno in campo dopo la pausa nazionali e della situazione delle grandi della Serie A. Chiudiamo con la MotoGP e con Francesco Bagnaia che arriva Australia con il morale basso: si gioca il terzo gradino del podio mondiale.