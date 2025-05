Il TG di Sport.it del 15 maggio 2025

Vittorie e sconfitte, sorprese e delusioni. La stagione sportiva entra sempre di più nel vivo: ecco le notizie sportive più importanti della giornata di oggi!

Partiamo dal Bologna, che spezza un digiuno di 51 anni senza trofei con la vittoria della Coppa Italia. La squadra di Italiano ha mostrato ancora una volta tutta la sua tenacia e coesione.

In casa Milan, invece, la sconfitta in finale contro il Bologna è l’ennesimo capitolo di una stagione totalmente deludente. I rossoneri si trovano all’ottavo posto in campionato e sono stati eliminati ai Playoff di Champions League. L’unica consolazione rimane la Supercoppa vinta a gennaio.

Passiamo al Tennis, con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti che fanno sognare a Roma, con il primo che si gioca l’accesso alle semifinali e il secondo che ha già staccato il pass. Vedremo quest’anno due italiani alle ATP Finals di Torino?

Chiudiamo con la Vela: per la prima volta l’America’s Cup si disputerà in Italia nel 2027, a Napoli, con Luna Rossa pronta a sconfiggere il Team New Zealand nelle acque di casa.