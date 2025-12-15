Il TG di Sport.it del 15 dicembre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 15 dicembre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo con la serie A e con il Milan che si ferma ancora contro una piccola, questa volta il Sassuolo. Poi l’Inter che conquista la vetta della serie A con una vittoria di carattere a Genova. Quindi la Juventus, che trova una vittoria fondamentale seppur sofferta a Bologna. Quindi la MotoGP con la stagione da incorniciare per la Ducati ma non per Bagnaia e quella deludente della Ferrari in F1 che chiude senza vittorie e soli sette podi.