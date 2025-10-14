Il TG di Sport.it del 14 ottobre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 14 ottobre 2025, nel TG di Sport.it. Iniziamo dalla serie A e dal Napoli di Conte che resta ancora “in costruzione”, soprattutto in difesa. Passiamo poi all’Inter e al futuro di Yann Bisseck che appare sempre più incerto. Poi la Nazionale italiana che cambia faccia per la sfida contro Israele in programma stasera a Udine. Chiudiamo quindi con la Juventus e l’infortunio di Bremer che costringe la società a tornare sul mercato.