Il TG di Sport.it del 13 ottobre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 13 ottobre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo dal calciomercato e con il possibile clamoroso ritorno in Italia di Mauro Icardi; proseguiamo poi con il “caso” Tonali, desideratissimo in Italia ma al momento un sogno per le pretendenti. Poi parliamo della nazionale di calcio, che dovrà fare a meno di Moise Kean nella sfida contro Israele che sarà sostituito da Pio Esposito, in questi giorni al centro dell’attenzione mediatica. Chiudiamo con la motoGP e un focus su Marc Marquez, campione del mondo per la settima volta.