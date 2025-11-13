Le principali notizie sportive di oggi, 13 novembre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo dal calcio e dalle tensioni in casa Napoli, con la “pausa” di Antonio Conte dagli allenamenti e le clamorose voci su un possibile cambio in panchina. Quindi la Nazionale, con la sfida di stasera (la penultima) contro la Moldova per le qualificazioni mondiali. Poi il tennis, con Lorenzo Musetti che si prepara ad affrontare Carlos Alcaraz alle ATP Finals. Infine la pallavolo, con Paola Egonu che entra definitivamente nella storia del volley italiano.
Il TG di Sport.it del 13 novembre 2025
Rocco Placanica 13 Novembre 2025