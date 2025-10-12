Le principali notizie sportive di oggi, 12 ottobre 2025, nel TG di Sport.it. Iniziamo con il Milan e con la pausa nazionali che apre un momento di riflessione sulla rosa. Passiamo alla Nazionale e all’attesa per la sfida con Israele con massime misure di sicurezza a Udine. Restiamo sulla Nazionale con le pagelle del match contro l’Estonia, poi ancora calcio con le curiosità rivelate da Fabio Capello e da Henrik Mkhitaryan nel suo libro. Parliamo poi di Inter, con segnali controversi dall’amichevole con l’Atletico Madrid, e di tennis con la sconfitta di Jasmine Paolini a Wuhan.
Il TG di Sport.it del 12 ottobre 2025
Rocco Placanica 12 Ottobre 2025