Le principali notizie sportive di oggi, 10 novembre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo dal calcio con l’Inter che si conferma in testa alla classifica, anche se non mancano le critiche al mercato. Restiamo poi nel calcio per parlare della Juventus, con Luciano Spalletti che valuta un cambio tattico. Poi il momento difficile del Napoli, reduce da 5 sconfitte. Poi il tennis con le ATP Finals di Torino e gli elogi di Panatta per Sinner. Infine la Formula 1 con Lando Norris che rafforza la corsa al titolo mondiale.
Il TG di Sport.it del 10 novembre 2025
Rocco Placanica 10 Novembre 2025