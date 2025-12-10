x

Il TG di Sport.it del 10 dicembre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 10 dicembre 2025, nel TG di Sport.it. Apriamo con il calcio e con il Milan che tira un sospiro di sollievo per Leao. Poi parliamo di Champions League, con Jose Mourinho che carica l’ambiente alla vigilia della sfida tra il suo Benfica e il Napoli di Antonio Conte. Restiamo in Champions per parlare dell’impresa dell’Atalanta, che ribalta il Chelsea con i gol delle sue punte di diamante. Quindi l’Inter che cede in casa con il Liverpool solo per via di un rigore molto discusso a fine gara. Infine le Olimpiadi invernali, con le polemiche sull’Arena Santa Giulia dove si giocherà l’hockey su ghiaccio.

