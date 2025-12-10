Le principali notizie sportive di oggi, 10 dicembre 2025, nel TG di Sport.it. Apriamo con il calcio e con il Milan che tira un sospiro di sollievo per Leao. Poi parliamo di Champions League, con Jose Mourinho che carica l’ambiente alla vigilia della sfida tra il suo Benfica e il Napoli di Antonio Conte. Restiamo in Champions per parlare dell’impresa dell’Atalanta, che ribalta il Chelsea con i gol delle sue punte di diamante. Quindi l’Inter che cede in casa con il Liverpool solo per via di un rigore molto discusso a fine gara. Infine le Olimpiadi invernali, con le polemiche sull’Arena Santa Giulia dove si giocherà l’hockey su ghiaccio.
Il TG di Sport.it del 10 dicembre 2025
Rocco Placanica 10 Dicembre 2025