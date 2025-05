Il TG di Sport.it del 5 maggio 2025

Tra sogni europei, delusioni e attese, la stagione sportiva entra nella sua fase più calda. Ecco le notizie principali.

La Juventus non può più sbagliare. Dopo il pareggio con il Bologna, i bianconeri sono obbligati a battere la Lazio per tenere vive le speranze di qualificazione alla prossima Champions League.

Sorride invece la Roma, che con 18 risultati utili consecutivi raggiunge il quarto posto e si prepara a un finale di stagione ad altissima tensione. La rimonta firmata Claudio Ranieri sta sorprendendo tutti.

In Champions League l’Inter prepara la semifinale di ritorno contro il Barcellona. A San Siro, davanti a 75mila tifosi, i nerazzurri cercheranno l’impresa con Lautaro in campo e il possibile recupero di Pavard.

In Serie A la corsa al quarto posto è serratissima. Juventus, Lazio, Roma e Bologna sono racchiuse in pochissimi punti. Talmente vicine che si inizia a parlare di un possibile sorteggio in caso di arrivo a pari merito.

Chi invece continua a deludere è la Ferrari. A Miami solo settimo e ottavo posto, con tensioni tra i piloti e nessun segnale positivo all’orizzonte. Serve un cambio di rotta, e in fretta.