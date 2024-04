Home | Il peggiore rigore mai calciato? L’errore di Budimir in Liga

Calcio. Il peggiore rigore mai calciato. Il video dell’errore di Budimir in Liga sta facendo il giro del web. Scopriamo insieme cosa è successo. (Continua a leggere dopo la foto)

Il peggiore rigore mai calciato

Il peggiore rigore mai calciato. Nel 96º minuto della partita tra Osasuna e Valencia, con il Valencia in vantaggio per 1-0 grazie al gol di André Almeida, si è verificata una situazione da calcio di rigore che avrebbe potuto cambiare il destino della partita. Tuttavia, l’attaccante dell’ Osasuna, Ante Budimir, ha interrotto la sua corsa proprio prima di calciare, risultando in uno dei peggiori tentativi di rigore mai visti sul campo. (Continua a leggere dopo la foto)

