Supercoppa Italiana, il Napoli supera il Bologna 2-0: Neres trascina gli azzurri al titolo

Il Napoli conquista la Supercoppa Italiana imponendosi con il punteggio di 2-0 sul Bologna nella finale giocata all’Al-Awwal Park di Riad. La formazione guidata da Antonio Conte si distingue per organizzazione tattica, intensità e capacità di gestione del match, dominando gran parte della gara.

Dai primi minuti, il Napoli adotta un pressing alto e un ritmo sostenuto, con la fascia destra animata da Neres e Di Lorenzo. In mezzo al campo, McTominay imposta i tempi di gioco. Il Bologna cerca di opporsi con ordine, ma fatica a contenere la pressione degli avversari.

Le principali occasioni iniziali vedono protagonisti gli uomini di Conte: Elmas sfiora la rete con un tiro da fuori area, mentre McTominay si rende pericoloso in più circostanze. Il portiere rossoblù Ravaglia si distingue con tre interventi determinanti su McTominay e Spinazzola.

Il gol del vantaggio e la gestione della ripresa

Il risultato si sblocca al 37′: David Neres riceve sulla sinistra, si accentra e realizza un sinistro a giro che supera Ravaglia, portando il Napoli sull’1-0 all’intervallo.

Nella seconda frazione, il Bologna tenta una reazione, ma sono ancora i partenopei a creare le occasioni migliori. Hojlund costringe Ravaglia a un nuovo intervento, mentre Ferguson spreca di testa una rara opportunità per i rossoblù. Il Napoli resta compatto e non concede spazi.

Neres firma la doppietta, Bologna in difficoltà

Al 57′ arriva il raddoppio: errore in costruzione del Bologna, Ravaglia sbaglia il disimpegno e Neres ne approfitta con un tocco sotto che vale il 2-0. Il brasiliano si conferma protagonista assoluto della serata.

Dopo il raddoppio, il Napoli gestisce il possesso senza rischi. Conte effettua diversi cambi, la squadra abbassa il ritmo ma mantiene il controllo della gara. McTominay sfiora il terzo gol in acrobazia, mentre Politano fallisce una chiara occasione nel finale.

Il Bologna non riesce a riaprire il match e, con il passare dei minuti, appare in difficoltà fisica e psicologica. La formazione azzurra conclude in scioltezza fino al triplice fischio.

Supercoppa Italiana al Napoli, Neres MVP

Al termine dell’incontro, il Napoli festeggia la conquista della Supercoppa Italiana, evidenziando la solidità e la crescita sotto la guida di Antonio Conte. David Neres è eletto MVP della finale grazie alla doppietta decisiva che consegna agli azzurri il primo trofeo stagionale.

