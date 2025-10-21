Il giocatore si fa male, e a “soccorrerlo” arriva chi non ti aspetti: il VIDEO che commuove

Un giocatore subisce un fallo e cade a terra dolorante: una scena vista mille volte sui campi di tutto il mondo. Ma in Colombia, durante una gara del campionato nazionale, è accaduto qualcosa di insolito, e il video girato da uno spettatore è subito diventato virale in tutto il mondo.

Un cane diventa star in campo, i tifosi lo chiamano il nuovo “#Neymar” VIDEO



Nel campionato colombiano tra Junior e Deportivo Pereira, un calciatore si è accasciato a terra dopo un fallo e un cane ha fatto irruzione sul rettangolo di gioco simulando la caduta del giocatore.… pic.twitter.com/BFEZBCbUxr — il Napolista (@napolista) October 21, 2025

Si sa, gli animali hanno un talento innato per sorprendere e conquistare chi li osserva. Non importa quanto seria sia la situazione: basta un gesto inaspettato e tutti sorridono. A volte sembra che abbiano un senso dell’umorismo tutto loro, capace di trasformare qualsiasi momento in uno spettacolo. E il calcio non fa eccezione.

Durante una partita del campionato colombiano tra Junior e Deportivo Pereira, allo stadio Metropolitano, è successo proprio questo. Mentre Wálmer Pacheco, del Pereira, era a terra dopo un fallo che aveva portato all’espulsione di Daniel Rivera, un cane è entrato in campo, si è avvicinato dapprima guardingo, poi curioso e preoccupato e infine e si è accoccolato accanto al calciatore.

Il piccolo amico a quattro zampe sembrava preoccupato per quell’umano in pantaloncini corti, ma forse aveva voglia di giocare con lui e ha interpretato la scena come un invito. Chi può saperlo? Di certo, l’entrata in scena del piccolo animale ha commosso e divertito tutti i presenti. Forse un po’ meno il giocatore, che è parso piuttosto sorpreso.

Il pubblico sugli spalti è esploso in sorrisi e applausi, mentre il siparietto è diventato virale online. L’animale è rimasto in campo fino all’arrivo dei soccorritori, regalando un momento di leggerezza e dolcezza nel contesto di una partita intensa. Anche questo è calcio, per fortuna.

