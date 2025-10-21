Bologna, paura per Italiano: ricoverato in ospedale, le sue condizioni

Si respira un clima di preoccupazione a Bologna dopo il ricovero di Vincenzo Italiano, il tecnico che sta guidando la squadra rossoblù con successo e che in questi anni ha ottenuto risultati importanti. L’allenatore, 48 anni a dicembre, è stato costretto a interrompere temporaneamente l’attività sportiva, suscitando apprensione in società, tifosi e calciatori.

Imprevisto per il Bologna e per Vincenzo #Italiano. L'allenatore del club è stato ricoverato a causa di una polmonite 👇https://t.co/2Gk8duXx2N — Fantacalcio (@Fantacalcio) October 21, 2025

La notizia arriva proprio mentre il Bologna sta vivendo un momento di crescita e consolidamento in Serie A. Il pensiero di tutti è rivolto alla sua pronta guarigione, indispensabile per la continuità del progetto tecnico.

Secondo la nota ufficiale del club, Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, nel reparto di pneumologia diretto dal Prof. Stefano Nava, a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica, non collegata al Covid. È stata necessaria una terapia antibiotica specifica, e il tecnico resterà in ospedale per circa cinque giorni.

La situazione clinica è in lento miglioramento, e la società ha assicurato che seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni, concludendo la nota con calorosi auguri di pronta guarigione.

Vincenzo Italiano è alla seconda stagione alla guida del Bologna dopo tre anni alla Fiorentina. Prima di approdare in Toscana, ha allenato per due stagioni lo Spezia, portandolo in Serie A al termine del primo anno. Con il Bologna ha già conquistato un trofeo importante, l’ultima Coppa Italia, dimostrando capacità tattiche e una leadership apprezzate dai giocatori e dalla società.

Il club e i tifosi sperano ora in un recupero rapido di Italiano, fondamentale per il prosieguo della stagione e per il progetto sportivo della squadra. In questi giorni, sarà indispensabile la collaborazione dello staff tecnico per garantire continuità al progetto, in attesa del ritorno dell’allenatore.

Leggi anche: