Home | Il Bologna espugna Cagliari: 0-2 e quinto posto a due punti dalla vetta

Il Bologna conquista una vittoria importante in trasferta superando il Cagliari per 0-2 e sale al quinto posto in classifica, portandosi a sole due lunghezze dalla vetta. La squadra di Vincenzo Italiano conferma solidità e cinismo, trovando i tre punti grazie alle reti di Holm e Orsolini.

Primo tempo: Holm sblocca il match e Ravaglia salva il risultato

La gara si apre con ritmi bassi e poche occasioni nitide. Alla mezz’ora, però, il Bologna trova il vantaggio: su calcio d’angolo dalla destra, Odgaard prolunga di testa e Holm arriva puntuale sul pallone, battendo Caprile da distanza ravvicinata.

Prima dell’intervallo il Cagliari va vicino al pareggio in contropiede, ma il portiere Ravaglia si rende protagonista di una grande parata con la mano sinistra, mantenendo il Bologna avanti nel punteggio.

Secondo tempo: Orsolini entra e chiude la partita

Nella ripresa il Bologna gestisce meglio il gioco e, con l’ingresso di Riccardo Orsolini, aumenta la pericolosità offensiva. Proprio l’attaccante firma il gol del raddoppio, siglando il suo quinto centro stagionale e chiudendo di fatto la partita.

Cagliari generoso ma poco concreto, Bologna solido e cinico

Il Cagliari prova a restare in partita con determinazione, ma fatica a rendersi davvero pericoloso negli ultimi metri. Le occasioni create non bastano per riaprire la sfida e la squadra di Ranieri esce sconfitta, tra applausi e rammarico.

Questa vittoria conferma il buon avvio di campionato del Bologna, che con quattro successi nelle prime sette giornate si candida a sorpresa del torneo. La squadra mostra equilibrio, idee chiare e capacità di colpire nei momenti decisivi.

Holm e Orsolini firmano una vittoria preziosa che proietta il Bologna nelle zone alte della classifica. Per il Cagliari resta la consapevolezza di poter competere, ma servirà maggiore concretezza in zona gol per invertire la rotta.

Leggi anche: