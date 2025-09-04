“Il cuore di Belen è tornato a battere per uno Stefano. Ma non è De Martino”: ecco chi – Il cuore di Belen Rodriguez torna a battere forte. E, ironia della sorte, lo fa ancora per uno Stefano. Ma non si tratta del suo ex marito Stefano De Martino, con cui ha condiviso anni intensi tra amore, rotture e ritorni. Dopo la parentesi con l’avvocato Nicolò De Tommasi, ormai alle spalle, la showgirl argentina ha intrapreso una nuova relazione.

“Il cuore di Belen è tornato a battere per uno Stefano. Ma non è De Martino”: ecco chi

Lui è Stefano Belingardi Clusoni, architetto milanese classe 1987, che con il suo studio Be.St ha già lasciato un segno nello skyline della città meneghina. Il suo nome, tra gli addetti ai lavori, è già noto da tempo. È infatti l’autore di TheTris, il grattacielo della Barona alto cento metri, diviso in tre blocchi, e del progetto Primo, il quartier generale di Satispay. Un architetto giovane ma già affermato, capace di coniugare design e funzionalità. Non nuovo al mondo del gossip, in passato era stato avvicinato anche a Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti. Ma adesso i riflettori sono tutti su di lui per la storia con la donna più chiacchierata d’Italia.

L’incontro in Sardegna con Stefano Belingardi Clusone

Secondo quanto riportato da Dagospia, la scintilla sarebbe scoppiata durante l’estate, in un locale in Sardegna. «Travolti da un’insolita passione», racconta il sito, i due sarebbero stati sorpresi e fotografati mentre si scambiavano effusioni, incuranti degli sguardi indiscreti. A confermare indirettamente la liaison ci ha pensato la stessa Belen, che su Instagram ha condiviso un carosello delle sue vacanze: in più di uno scatto compare proprio Belingardi Clusoni. In barca con amici illustri come Christian Vieri e Costanza Caracciolo, o mentre contempla l’orizzonte accanto all’ex velina sorridente, l’architetto si mostra a suo agio accanto alla showgirl.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva